وفد الشورى يطلع على مشاريع ومبادرات وزارة العدل التطويرية

المواطن - الرياض

استقبلت وزارة العدل وفدًا من مجلس الشورى اطلع على أبرز مشاريع الوزارة ومبادراتها التطويرية، بالإضافة إلى تجاربها في التحول الرقمي والعناية بالمستفيدين، إضافة إلى زيارة مركز العمليات العدلي الذي ترصد مؤشراته كل أعمال المرافق العدلية في مختلف أنحاء المملكة لحظة بلحظة.

واستمع الفريق إلى شرح تفصيلي من نائب وزير العدل الشيخ سعد بن محمد السيف الذي كان في استقبالهم مع وكيل وزارة العدل للتحول الرقمي وتقنية المعلومات المهندس وليد الرشود، ووكيل الوزارة للأنظمة والتعاون الدولي الشيخ عبدالله السليمي، إلى تجارب الوزارة في التحول الرقمي والعناية بالمستفيدين، قبل أن يقوم أعضاء الشورى بالاطلاع على سير العمل في مركز العمليات العدلي بالوزارة، والتعرّف على آليات العمل المتبعة فيه.

وأبدى الوفد الذي يترأسه رئيس لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية في المجلس الدكتور هادي بن علي اليامي اهتمام اللجنة بجهود الوزارة وخططها الإصلاحية، كما بحث زيادة التنسيق بين الجانبين لمواصلة النجاحات التي تشهدها مسيرة حقوق الإنسان في المملكة ودور القضاء في حمايتها والتي تجسدت بإيجابية في تقرير التنافسية العالمية لعام 2019 والمتعلق بتطور النظام القضائي السعودي وخاصة في مؤشر الاستقلال القضائي.

وثمّن الدكتور اليامي الجهود التي تبذلها الوزارة للارتقاء بالعمل العدلي، مشيرًا إلى أن اللجنة “تقدر عاليًا مساعي الوزارة لتطوير الأدوات المساندة للقضاء، خاصة ما تم إنجازه في مسار التحول الرقمي، بما يساعد على تنظيم العمل وسرعة البت في القضايا، وهو ما انعكس إيجابًا على تطور مسيرة حقوق الإنسان”.

وعدّ اليامي المكانة المتميزة التي باتت المملكة تتبوأها في هذا المجال “نتاجًا طبيعيًا للجهود المقدرة التي تبذلها الوزارة والأجهزة الأخرى ذات الصلة”.

وضم وفد مجلس الشورى الدكتورة نورة المري، والدكتورة منى آل مشيط، والدكتورة أحلام حكمي، والدكتورة إقبال درندري، والدكتورة جواهر العنزي، والدكتورة أمل الشامان، والدكتور حمد آل فهاد.