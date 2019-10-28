وفد الشورى يلتقي مسؤولين ألمان في برلين.. علاقات تمتد لـ90 عاماً
جرى بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك

وفد الشورى يلتقي مسؤولين ألمان في برلين.. علاقات تمتد لـ90 عاماً

2019/10/28
الساعة 11:33 صباحًا
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المواطن - الرياض

بدأ وفد مجلس الشورى برئاسة عضو المجلس رئيس لجنة الصداقة البرلمانية السعودية الألمانية برئاسة الدكتور عبد المحسن آل الشيخ زيارة رسمية إلى جمهورية ألمانيا الاتحادية.

فقد اجتمع وفد مجلس الشورى أمس في العاصمة برلين برئيس مجموعة الصداقة مع الدول العربية في البرلمان الألماني مايكل هينرش، حيث أكد وفد مجلس الشورى على عمق العلاقات التي تربط البلدين الصديقين والتي تمتد لأكثر من ٩٠ عاماً، وما تمتاز به من شراكة قوية وبعد تاريخي.

كما جرى بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

من جانبه عبّر السفير بوزارة الخارجية الألمانية جورجين هاردت عن إدانة بلاده للهجوم الإرهابي الذي استهدف منشآت النفط في بقيق وخريص.

جاء ذلك خلال استقباله وفد مجلس الشورى برئاسة عضو المجلس رئيس لجنة الصداقة البرلمانية السعودية الألمانية برئاسة الدكتور عبد المحسن آل الشيخ.

وشدد السفير بوزارة الخارجية الألمانية على حرص ألمانيا على تحقق الأمن والاستقرار في المنطقة وضمان إمدادات الطاقة العالمية مؤكداً أهمية أمن واستقرار المملكة.

من جانب آخر اجتمع وفد مجلس الشورى بعدد من أعضاء لجنة الشؤون الخارجية في مقر البرلمان الألماني في برلين أمس.

وتم خلال الاجتماع بحث التعاون الثنائي في عدد المجالات وخاصة المجال البرلماني، كما ناقش الجانبان سبل تعزيز العلاقات الثنائية على مختلف الصعد .

وضم وفد مجلس الشورى أعضاء المجلس الدكتورة. أمل الشامان، والدكتور ثامر البراك، والأستاذ خليفة الدوسري، واللواء. عبدالله السعدون، والدكتورة فوزية أبالخيل.


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