وفد مصري يزور الحماية الاجتماعية بالرياض

المواطن - الرياض

استقبلت وحدة الحماية الاجتماعية، التابعة لفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض، ممثلة بمدير الوحدة وليد الدوسري، وفدًا من الاتحاد العام للمصريين بالخارج مثَّله نائب رئيس الاتحاد والمتحدث الرسمي عادل حنفي، وأمين سر الإتحاد خالد عثمان.

وقدم الوفد المصري الشكر والعرفان لفريق وحدة الحماية الاجتماعية على جهودهم المبذولة تجاه الحالات من الجالية المصرية التي تم حل مشاكلهم.

كما تم خلال هذا اللقاء تكريم مدير وحدة الحماية والمرشدة الأسرية بالوحدة مزنة الجريد على جهودها مع الحالات.

الجدير بالذكر أن وحدة الحماية الاجتماعية تهدف إلى تقديم الحماية للمرأة أيًّا كان عمرها والطفل دون سن الثامنة عشرة، وبعض الفئات المستضعفة التي تتعرض للإيذاء والعنف الأسري بشتى أنواعه، وتستقبل بلاغات العنف الأسري عن طريق الرقم الموحد 1919.