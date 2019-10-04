ويليان: أنا هادئ حول مصيري مع تشيلسي

المواطن - محمد سمعه

أكد البرازيلي ويليان لاعب نادي تشيلسي الإنجليزي أنه هادئ تمامًا حول مصيره مع البلوز، على الرغم من عدم وجود أي مؤشرات حول تجديد العقد مع النادي اللندني.

وكان اسم ويليان ارتبط بالانتقال إلى برشلونة الإسباني، كما أن عقد ويليان مع البلوز سينتهي بنهاية الموسم الجاري حيث يحق له التفاوض مع أي فريق آخر للانضمام له في يناير المقبل.

وتحدث ويليان عن مصيره مع تشيلسي قائلًا: أنا هادئ للغاية ولا زلت أنتظر ماذا سيفعل تشيلسي معي حول هذا الأمر.

جدير بالذكر أن ويليان كان تألق مع تشيلسي أمام ليل الفرنسي في دوري أبطال أوروبا حيث سجل هدفًا في المباراة التي انتهت بفوز تشيلسي على ليل بثنائية مقابل هدف في فرنسا.

وخاض ويليان مع نادي تشيلسي 300 مباراة بكافة المسابقات، حينما شارك أمام نادي ليل.