ياسر الشهراني يعود لتدريبات الأخضر

المواطن - محمد سمعه

كثف المنتخب السعودي، تحت قيادة الفرنسي هيرفي رينارد، تحضيراته استعدادًا لمواجهة منتخب سنغافورة يوم الخميس 10 أكتوبر في تصفيات آسيا المؤهلة لمونديال 2022.

وأجرى اللاعب سلمان الفرج تمارين تأهيلية في النادي الصحي، إضافة إلى البرنامج العلاجي الذي تم تخصيصه من الجهاز الطبي.

وشارك اللاعب ياسر الشهراني في التدريبات الجماعية بعد أن اكتفى أمس الاثنين بالتمارين الاسترجاعية.

وسيختتم المنتخب السعودي غدًا الأربعاء تحضيراته على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بالقصيم في تمام السابعة والنصف مساءً.

من ناحية أخرى، طلب المدرب الفرنسي هيرفي رينارد، المدير الفني للمنتخب السعودي الأول لكرة القدم، من جماهير الأخضر الحضور بقوة وبكثافة لدعم الأخضر أمام سنغافورة الخميس المقبل في الجولة الثانية من تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2022 وكأس أمم آسيا 2023.

وكتب رينارد تغريدة عبر حسابه الرسمي في تويتر قائلًا: نريد منكم الدعم في بريدة أمام سنغافورة.

وتُقام مباراة السعودية وسنغافورة يوم 10 أكتوبر الجاري على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بالقصيم في الجولة الثانية من التصفيات الآسيوية.

أما المباراة الثانية للأخضر في أكتوبر ستكون أمام المنتخب الفلسطيني يوم 15 أكتوبر الجاري في ملعب فيصل الحسيني بـ مدينة رام الله الفلسطينية.