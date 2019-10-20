ياسر القحطاني يحتفي بنجمته في ممر المشاهير بـ دبي

المواطن - مروة نبيل

احتفى نجم نادي الهلال والمنتخب السعودي السابق، ياسر القحطاني، بنجمته في ممر المشاهير بدبي، ضمن كوكبة من النجوم العالميين.

ونشر ياسر القحطاني صورًا بنجمته ومع النجوم عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، وعلق باللغتين العربية والإنجليزية قائلًا: “فخور بتواجدي ضمن هذه الكوكبة من النجوم، لتدشين مشروع دبي ستارز”.

ويأتي تكريم ياسر القحطاني خلال المرحلة الأولى من دبي ستارز في وسط مدينة دبي، حيث يتم تكريم أبرز الشخصيات العالمية؛ تقديرًا لنجوميتهم وشهرتهم.

وتم الكشف عن المرحلة الأولى في مؤتمر صحافي، شهد تواجد العديد من المتواجدين بجانب ياسر القحطاني، ومنهم الفنان المصري أحمد حلمي وزوجته النجمة منى زكي، الفنان التشكيلي مطر بن لاحج، والمغني الباكستاني عاطف أسلم.