ياسر القحطاني .. يعشق قاهر برشلونة ضيف حفل اعتزاله المنتظر

المواطن - محمد سمعه

بمجرد ذكر اسم ياسر القحطاني، نجم نادي الهلال والمنتخب السعودي السابق، يتم عرض أجمل الذكريات والأهداف له سواء مع الفريق الهلالي أو مع الأخضر على مدار 18 عامًا قضاها القناص اللقب المُحبب إلى ياسر القحطاني على العشب الأخضر.

وكانت الهيئة العامة للترفيه أعلنت عن موعد مباراة اعتزال ياسر القحطاني التي تُقام في الأول من ديسمبر المقبل خلال فعاليات موسم الرياض.

وبدأ ياسر القحطاني مسيرته في الملاعب الخضراء بداية من عام 2000 حتى 2005 مع نادي القادسية، ثم انضم إلى نادي الهلال في الفترة من عام 2005 حتى عام 2018.

وسبق لـ ياسر القحطاني أن لعب مع نادي العين الإماراتي على سبيل الإعارة من الهلال في موسم 2011- 2012.

وكان ياسر القحطاني قال في أحد اللقاءات التلفزيونية إنه يعشق نادي تشيلسي الإنجليزي على المستوى الأوروبي.

ويملك عشاق تشيلسي ذكرى جميلة عندما يواجهون برشلونة الإسباني، حيث سبق لـ تشيلسي إقصاء برشلونة من دوري أبطال أوروبا عام 2012، حيث تُوج البلوز باللقب الأوروبي للمرة الأولى في تاريخه آنذاك.

وتُشير التقارير الصحافية إلى أن نادي برشلونة الأقرب لحضور مهرجان اعتزال ياسر القحطاني لخوض مباراة ودية مع نادي الهلال على ملعب جامعة الملك سعود في الرياض.

جدير بالذكر أن ياسر القحطاني شارك مع المنتخب السعودي في بطولة كأس العالم 2006 بألمانيا، وفي كأس أمم آسيا عام 2007.

وتُوج ياسر القحطاني بلقب أفضل لاعب في قارة آسيا في عام 2007.