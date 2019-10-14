ياسر المسحل: ما رأيناه في فلسطين يُثلج الصدر

المواطن - محمد سمعه

أعرب ياسر المسحل رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم عن سعادته البالغة بزيارة المنتخب السعودي لدولة فلسطين، وذلك بمناسبة مباراة السعودية وفلسطين المقرر إقامتها غدًا في الجولة الثالثة من تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2022 وكأس أمم آسيا 2023.

وتحدث المسحل لقناة العربية قائلًا: سعدت للغاية بزيارة المسجد الأقصى وأشكر الإخوة في فلسطين على ترتيب الزيارة لهذا المسجد العظيم، وحقيقة وجدنا في فلسطين ما يُثلج الصدور، بداية من الرئيس الفلسطيني الذي قابلنا بشكل رائع حتى جبريل الرجوب رئيس اتحاد القدم الفلسطيني الذي وفر لنا كل شيء.

وتابع المسحل: الإخوة في فلسطين يُشعرونك كأنك صاحب المكان وهم الضيوف، معاملة رائعة للغاية وأعد الجميع بأننا سنقدم مباراة قوية أمام الشقيق الفلسطيني غدًا.

ويملك المنتخب السعودي الأفضلية الواضحة في تاريخ مباريات السعودية وفلسطين حيث نجح الأخضر في الفوز في ثلاث مباريات وتعادل في لقاءين قبل خوض مباراة يوم الثلاثاء في تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2022 وكأس أمم آسيا 2023.