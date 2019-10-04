ياسر المسحل: مباراة السوبر السعودي في الرابع من يناير

المواطن - محمد سمعه

قال ياسر المسحل رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم إن مباراة كأس السوبر السعودي بين فريقي النصر والتعاون ستُقام في الرابع من يناير في المملكة.

وتحدث المسحل في تصريحات تلفزيونية قائلًا: كنا في الماضي نحاول الترويج للكرة السعودية خارج المملكة ولكن الآن الحال تغير، السوبر السعودي سيقام في المملكة إما في الرابع من يناير أو في الثاني عشر من يناير ولكن الأقرب هو إقامته في اليوم الرابع.

وأضاف المسحل: نحن نحاول معرفة متى يكون السوبر الإسباني ليقام السوبر السعودي مع السوبر الإسباني والسوبر الإيطالي في يناير بـ المملكة، من أجل ضمان وجود نسب مشاهدة عالية خلال هذه الفترة المليئة بالأحداث الرياضية.

وتابع المسحل: هدفنا هو زيادة الترويج وزيادة المتابعة للسوبر السعودي مع وجود السوبر الإسباني والسوبر الإيطالي في المملكة.

ومن المنتظر أن تستضيف المملكة بطولة السوبر الإيطالي بين فريقي يوفنتوس ولاتسيو.

وأكدت تقارير صحافية، أن السعودية مرشحة لاستضافة منافسات بطولة كأس السوبر الإسباني في الموسم الرياضي الحالي.

وأشارت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، إلى أن كأس السوبر سيُقام خلال الفترة من 8 حتى 12 من شهر يناير المقبل بالنظام الجديد الذي ينص على مشاركة 4 فرق، وهي برشلونة، ريال مدريد، أتلتيكو مدريد وفالنسيا.