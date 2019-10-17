ياهو تغلق مجموعات الدردشة وتحذف رسائل المشتركين

المواطن - ترجمة : سعد البحيري

قررت شركة ياهو التخلص من محتوى غرف الدردشة التي ظلت لسنوات هي المنصة الأولى للتراسل الفوري حول العالم.

وأعلنت ياهو أنها ستقوم بالتخلص التدريجي من إحدى أكبر ميزاتها التي وفرتها لمستخدميها في عملية ستتم على مرحلتين حيث سيفقد المشاركون في غرف الدردشة القدرة على نشر محتوى جديد اعتبارًا من 21 أكتوبر الجاري فيما ستحذف الشركة جميع المواد التي سبق نشرها في 14 ديسمبر المقبل.

وسيكون بإمكان المستخدمين الاتصال بمجموعاتهم من خلال البريد الإلكتروني، ولكن الموقع سيكون شاغرًا بشكل كامل من غرف الدردشة.

وإذا كنت مهتمًا بحفظ محادثاتك على الموقع، فستحتاج إلى تنزيل بياناتك إما مباشرةً من المشاركات أو من خلال لوحة معلومات ياهو.

وأطلقت ياهو المجموعات عام 2001 كنوع من المنتديات والقوائم البريدية المختلطة، وسرعان ما أصبحت موطنًا للمجتمعات المتخصصة، لكن بعد تطور وسائل وتطبيقات التواصل الاجتماعي لا يوجد حافز كبير لاستخدام مجتمع ياهو.