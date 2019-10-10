يا زين منتخبنا .. عشاق الأخضر يتغنون بالأهداف والفوز العريض

المواطن - محمد سمعه

أبدت فئات عريضة من جماهير الأخضر سعادتها بعد فوز المنتخب السعودي بأداء مقنع على منتخب سنغافورة بثلاثية دون رد ضمن مباريات الجولة الثانية من تصفيات آسيا المؤهلة لـ كأس العالم 2022 وكأس أمم آسيا 2023.

وقال عبودي 207 بعد الفوز: “مبروك لكن برضو وضع المنتخب لازم يكون في انضباط وتركيز والحمدان نجم المستقبل، وأتمنى تركزون على لياقة اللاعبين”.

بينما قال مجنون الاتحاد: مبروك للصقور وثلاثية نظيفة وأهداف جميلة بمثابة دفعة معنوية من أجل تقديم الأفضل والأجمل أمام المنتخب الفلسطيني يوم الثلاثاء المقبل.

ونجح المنتخب السعودي في الفوز على منتخب سنغافورة بثلاثية دون رد في الجولة الثانية من تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2022.

وانتهت أحداث الشوط الأول من مباراة المنتخب السعودي وسنغافورة بتقدم الأخضر بهدف دون رد، حيث تمكن اللاعب عبدالفتاح عسيري من إحراز الهدف الأول للمنتخب السعودي في الدقيقة السابعة والعشرين من عمر الشوط الأول بعد عمل جماعي رائع.

وأهدر الأخضر فرصة إحراز الهدف الثاني، بعدما أهدر اللاعب عبدالله الحمدان ركلة جزاء مُحققة للمنتخب السعودي في الدقيقة الرابعة والأربعين.

وفي الشوط الثاني نجح نجم الشباب عبدالله الحمدان في فك عقدته بمباراة السعودية وسنغافورة عن طريق إحراز الهدف الثاني للأخضر في الدقيقة الحادية والستين وذلك بعد عرضية متقنة من اللاعب محمد البريك.

وعاد اللاعب عبدالفتاح عسيري ليُحرز الهدف الثالث للمنتخب السعودي في مباراة سنغافورة والهدف الثاني له في الدقيقة السابعة والستين عن طريق ثلاث نقلات بين عبدالله الحمدان وهتان باهبري وعبدالفتاح عسيري حيث أودعها الأخير بمنتهى السهولة في شباك حارس سنغافورة.

وأصبح رصيد الأخضر بعد الفوز 4 نقاط، بينما تجمد رصيد سنغافورة عند 4 نقاط في المركز الثاني بالمجموعة الرابعة.