يحيى الشهري: سنُعوّض جماهير الأخضر غدًا

المواطن - محمد سمعه

أكد اللاعب يحيى الشهري، لاعب النصر والمنتخب السعودي، أن لاعبي الأخضر لديهم الإصرار على تحقيق الفوز في مباراة سنغافورة غدًا الخميس في تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2022 وكأس أمم آسيا 2023.

وقال الشهري في المؤتمر الصحافي: غدًا ستكون لنا كلمة، وسنعوض جماهير الأخضر بالفوز على سنغافورة، بعد تعادلنا أمام اليمن في الجولة الأولى، نحن قادرون على الفوز وإسعاد جماهيرنا.

وتُقام مباراة السعودية وسنغافورة يوم 10 أكتوبر الجاري على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بالقصيم في الجولة الثانية من التصفيات الآسيوية.

واختتم المنتخب السعودي، اليوم الأربعاء، تحضيراته على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بالقصيم في تمام السابعة والنصف مساءً.

وكان الأخضر تعادل بنتيجة 2- 2 مع المنتخب اليمني في الجولة الأولى.