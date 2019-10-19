يزيد الراجحي يُنهي اليوم الأخير من رالي القصيم بالمركز الأول

المواطن - محمد سمعه

تمكن سائق الرالي يزيد الراجحي من إنهاء اليوم الثاني والأخير من رالي القصيم الدولي محتلًّا المركز الأول.

وذكر الحساب الرسمي لـ فريق يزيد الراجحي عبر تويتر أن الراجحي تمكن من تحقيق المركز الأول في رالي القصيم، بمسافة 200 كيلو متر.

وأعطى صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز، أمير منطقة القصيم رئيس اللجنة العليا لرالي القصيم، أول أمس الخميس، شارة انطلاق المرحلة الاستعراضية لرالي القصيم الدولي للجولة الثانية من بطولة السعودية تويوتا للراليات الصحراوية، بتنظيم من الاتحاد السعودي للسيارات والدرّاجات النارية، وبدعم من الهيئة العامة للرياضة، وذلك في مركز النخلة بمدينة بريدة، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلطان العبدالله الفيصل رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية.

واستمر الرالي لمدة يومين، حيث خاض المُشاركون من خلاله يوم الجُمعة المرحلة الخاصة الثانية، ومسافتها 170 كم، التي انطلقت من أم سدرة، بينما أُقيمت المرحلة الخاصة الثالثة اليوم السبت، ومسافتها 200 كم، التي انطلقت من الشماسية، وأُقيم كذلك عقب انتهائها حفل اختتام الرالي وتوزيع الكؤوس على الفائزين.