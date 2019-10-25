يمنح للكلمة الترفَ الاستثنائي.. هكذا مدح العساكر ليلة عبد الرحمن بن مساعد

يمنح للكلمة الترفَ الاستثنائي.. هكذا مدح العساكر ليلة عبد الرحمن بن مساعد

2019/10/25
الساعة 1:33 مساءً
- ‎فيالترفيه, حصاد اليوم
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المواطن - الرياض

ليلة الشاعر الأمير عبدالرحمن بن مساعد حركت أقلام من حضروا حفله الاستثنائي، في موسم الرياض كذلك من لم يحضروا لكنها فوق ذلك حركت مشاعر وأنامل عددٍ كبيرٍ من رموز الدولة المرموقين؛ لتحرك كتاباتهم بمشاعر خاصة تجاه الشاعر الكبير.

“يمنح للكلمة الترفَ الاستثنائي.. يعطيها من قلبه.. وفصاحة قوله .. لتصبح نجمة ذات لمعة.. وتغدو “مذهلة” لوطنه.. كلمته سيف ولعشقه.. حرفه مُبهج للحياة.. نظرة من ثراء قلب.. تصبح أجمل.. له في كل ليلة..أثير ينتشر سمعا، وقراءة.. ونحن نزهو” .. بهذه الكلمات المنظومة مدح مدير مكتب ولي العهد ورئيس مركز مبادرات مسك، بدر العساكر الليلة الليلاء التي أحياها الشاعر الكبير مع 4 حناجر عربية ضمن فعاليات موسم الرياض.

الإعلامي علي الغفيلي كذلك كتب معلقاً على الحدث بكلمات رقيقة، جاء فيها “أكرمتنا وأسعدتنا دومًا .. كم أنيق في غيابك وحضورك حرفك وسلوكك .. فعلًا أنت قامة في الشعر والأخلاق والأدب”.

من جانبه قال ياسر القحطاني :” تولد الكلمات متفرقة ووحيدة، ويوم أن تحضر عند الأمير الشاعر .. تحضر كجُمل أنيقة… تلك الكلمات لا تحب أن تبقى في الذاكرة، ولدت لتكون خالدة في القلب”.

وفي السياق ذاته قال منذر آل الشيخ مبارك :” هي ليلة جيل سعد بأن عاش في زمن عبدالرحمن بن مساعد فشكراً سمو الأمير ونسأل الله أن يمد في عمرك على سلامة في الدين والبدن والعزة والمنعة”

أما حذيفي السالمي فقال:” أبي أعرف متى تسكن رياحك؟”، بدوره قال الإعلامي علي نجم: ” أسعد بشوفه لكن ما اطوله “.


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