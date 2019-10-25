يوردانيسكو يكشف حقيقة عرض #الاتحاد

المواطن - مروة نبيل

كشف إيدي يوردانيسكو المدير الفني لفريق غاز ميتان الروماني، حقيقة تلقيه عرضًا من نادي الاتحاد لقيادة الفريق الأول لكرة القدم خلال الفترة المقبلة.

وأوضح يوردانيسكو خلال تصريحاته لصحيفة digisport الرومانية، أنه تلقى عرضًا عربيًا خلال الفترة الأخيرة عن طريق وكيل أعماله، حيث تواصل معه أحد الأشخاص لاستطلاع رأيه بشأن هذا العرض.

وعلق يرودانيسكو على موقفه من العرض الحالي، قائلًا: “عقدي مع نادي غاز ميتان يمتد حتى نهاية منافسات الموسم الرياضي الجاري 2019/ 2020، وأرغب في مواصلة المشوار”.

وشدد المدرب الشاب يرودانيسكو على أنه قد يرحل عن تدريب الفريق الأول لكرة القدم بنادي غاز ميتان الروماني، في حالة شعوره بعدم رغبة الإدارة في استمراره.

وكانت تقارير صحافية قد أكدت خلال الأيام الماضية رغبة إدارة نادي الاتحاد في التعاقد مع المدرب الروماني يوردانيسكو، لقيادة الفريق الأول خلفًا للمدير الفني التشيلي لويس سييرا الذي تمت إقالته بسبب سوء النتائج.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد المركز الثامن في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 9 نقاط، ويقوده المدرب الوطني محمد العبدلي بشكل مؤقت.