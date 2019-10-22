يوسف الجراح يؤازر الهلال ضد السد من المدرجات

المواطن - الرياض - تصوير: خالد المحمدي

حرص الفنان يوسف الجراح على دعم نادي الهلال خلال مباراته أمس الثلاثاء أمام السد القطري ضمن منافسات إياب نصف نهائي دوري أبطال آسيا 2019.

وتواجد يوسف الجراح في مدرجات الهلال وشارك في تشجيع الزعيم في المبارة التي اقيمت في إستاد جامعة الملك سعود في الرياض، ونجح فيها الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال في التأهل إلى نهائي دوري أبطال آسيا 2019 على حساب السد القطري بنتيجة 6/ 5 بمجموع المباراتين.

ويطمح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال في الفوز بلقب دوري أبطال آسيا 2019، خاصة أنه قدم مستوى مميزًا في النسخة الحالية، ويُعد واحدًا من أفضل الفرق في البطولة.