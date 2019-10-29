يوفنتوس عينه على محمد صلاح

المواطن - مروة نبيل

أرسل نادي يوفنتوس الإيطالي، كشافيه لمتابعة 4 لاعبين في مباراة ليفربول ضد توتنهام الأخيرة في الدوري الإنجليزي لكرة القدم، ومنهم نجم الريدز، المصري محمد صلاح.

ولعب ليفربول ضد توتنهام هوتسبير، يوم الأحد الماضي، على ملعب أنفيلد، وانتهت المباراة بفوز الريدز بهدفين مقابل هدف، وظهر محمد صلاح بشكل مميز، ونجح في تسجيل الهدف الثاني قبل أن يخرج للإصابة.

وأكدت صحيفة “ذا صن”، أن نادي يوفنتوس راقب في هذه المباراة نجم ليفربول محمد صلاح، بالإضافة إلى ثلاثي توتنهام سون هيونج مين، توبي ألديرفيرليد وكريستيان إيركسن.

ويسعى نادي يوفنتوس للتعاقد مع نجم جديد، لكي يكون البديل المناسب على المدى البعيد، لنجم الفريق الحالي، البرتغالي كريستيانو رونالدو.

ويعتبر الفرنسي كيليان مبابي من الخيارات المطروحة أمام يوفنتوس، إلا أن مجلس الإدارة يدرك صعوبة الحصول على خدماته، وسيدخل في صراع قوي مع ريال مدريد، ما يدفع اليوفي للتفكير في محمد صلاح أو سون.

ويملك نادي يوفنتوس الإيطالي، ميزانية تُقدر بـ335 مليون جنيه إسترليني، من أجل بناء فريق قادر على التتويج ببطولة دوري أبطال أوروبا.