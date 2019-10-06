يوفنتوس يستعيد صدارة الدوري الإيطالي من إنتر ميلان بثنائية

المواطن - محمد سمعه

انتهت مباراة يوفنتوس وإنتر ميلان في الدوري الإيطالي بفوز اليوفي بثنائية مقابل هدف، ضمن منافسات الجولة السابعة.

ونجح الأرجنتيني باولو ديبالا في افتتاح النتيجة لفريق يوفنتوس في الدقيقة الرابعة من عمر الشوط الأول.

وقاتل نادي إنتر ميلان وذلك من أجل إحراز الهدف الأول، حيث تمكن اللاعب لاوتارو مارتينيز من إحراز هدف التعادل للإنتر عند حلول الدقيقة الـ18 من ركلة جزاء.

وكان يوفنتوس قريبًا من إحراز الهدف الثاني قبل نهاية الشوط الأول، حيث تمكن البرتغالي كريستيانو رونالدو من إحراز الهدف الثاني لليوفي، لكن تقنية الـVAR قامت بإلغاء الهدف.

وانتهى الشوط الأول من لقاء يوفنتوس وإنتر ميلان بالتعادل بهدف لكل فريق.

وفي الشوط الثاني كثف نادي يوفنتوس من محاولاته الهجومية حتى تمكن الأرجنتيني جونزالو هيجواين من إحراز الهدف الثاني لليوفي في الدقيقة الثمانين.

ولم يتمكن إنتر ميلان من إحراز التعادل، لتنتهي المباراة بفوز اليوفي 2-1.

وأصبح رصيد اليوفي بعد الفوز 19 نقطة في المركز الأول، بينما تجمد رصيد إنتر ميلان عند 18 نقطة في المركز الثاني.