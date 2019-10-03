يوفنتوس يستقر على بقاء ماتويدي

المواطن - مروة نبيل

أكدت تقارير صحافية أن نادي يوفنتوس الإيطالي حسم موقفه من بقاء نجم الفريق الأول لكرة القدم، الفرنسي بليز ماتويدي.

وأشار موقع “كالتشيو ميركاتو” الإيطالي، إلى أن نادي يوفنتوس حسم مصير ماتويدي بعد الكثير من الشائعات حول رحيله، واستقر على تجديد عقده خلال الفترة المقبلة.

ونجح ماتويدي صاحب الـ32 عامًا، في استعادة ثقة مدربه ماوريسيو ساري، الذي طالب بضرورة الإبقاء على النجم الفرنسي في صفوف يوفنتوس، خاصة أنه فرض نفسه على التشكيلة الأساسية، وظهر بشكل مميز مؤخرًا.

ومن المقرر أن تتواصل إدارة يوفنتوس الإيطالي مع مينو رايولا وكيل ماتويدي خلال الأسابيع القليلة المقبلة، لمناقشة مستقبل اللاعب الذي ينتهي تعاقده بنهاية الموسم الجاري.

وشدد الموقع الإيطالي على أن راتب ماتويدي السنوي لن يكون عائقًا في طريق تجديد عقده مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي يوفنتوس.