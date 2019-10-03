يوفنتوس يستهدف ضم كانتي

المواطن - مروة نبيل

تسعى إدارة نادي يوفنتوس لتدعيم خط وسط الفريق الأول لكرة القدم بصفقة قوية خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وأكد موقع “كالتشيو ميركاتو” الإيطالي، أن نادي يوفنتوس سيتقدم بعرض رسمي في شهر يناير المقبل، للتعاقد مع نجم وسط تشيلسي الإنجليزي، الدولي الفرنسي نجولو كانتي.

وجاء اهتمام يوفنتوس بضم كانتي، بناء على طلب مدربه الحالي والسابق لنادي تشيلسي، ماوريسيو ساري، حيث كان يعتمد عليه بشكل أساسي أثناء تدريب البلوز، وشارك معه في 53 مباراة العام الماضي، وأحرز 5 أهداف، وصنع 4 آخرين.

وعلى الرغم من تألق رباعي وسط ملعب يوفنتوس الإيطالي ماوتيدي وكان ورابيو ورامزي، إلا أن مجلس الإدارة حريص على تلبية طلب ساري والتفاوض مع تشيلسي لضم كانتي.

وأشار الموقع الإيطالي إلى أن العرض المتوقع من يوفنتوس لضم نجولو كانتي من تشيلسي الإنجليزي سيصل إلى 80 مليون يورو.