يوفنتوس يُجهز خطة لبيع نجمه إلى اليونايتد وسط صدمة لـ سان جيرمان

المواطن - محمد سمعه

دخل فريق باريس سان جيرمان الفرنسي في منافسة شرسة مع نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي من أجل التعاقد مع الألماني إيمري تشان لاعب يوفنتوس الإيطالي.

وقالت صحيفة LE 10 SPORT الفرنسية إن البرازيلي ليوناردو المدير الرياضي بباريس سان جيرمان مستعد لتقديم عرض إلى إدارة يوفنتوس للتعاقد مع تشان صاحب الـ25 عامًا.

وربما يتجه يوفنتوس لرفض عرض باريس سان جيرمان مع الموافقة على بيع تشان لـ مانشستر يونايتد من أجل التعاقد مع الفرنسي بول بوغبا.

وكان تشان انضم لـ يوفنتوس في عام 2018 قادمًا من نادي ليفربول الإنجليزي.

من ناحية أخرى، يفكر نادي مانشستر يونايتد في التعاقد مع المهاجم الألماني تيمو فيرنر لاعب نادي لايبزيج الألماني لتدعيم صفوفه الهجومية في صيف عام 2020.

ويعاني مانشستر يونايتد هجوميًا خاصة بعد رحيل كل من التشيلي اليكسيس سانشيز والبلجيكي روميلو لوكاكو.

وقالت صحيفة الإكسبريس الإنجليزية، إن النرويجي أولي جونار سولشاير المدير الفني لـ مانشستر يونايتد مستعد للانتظار لصيف 2020 للتعاقد مع تيمو فيرنر صاحب الـ23 عامًا.

يذكر أن تيمو فيرنر سجل 69 هدفًا في 125 مباراة في كافة المسابقات وسبق لليفربول الإنجليزي أن أبدى اهتمامه بالتعاقد معه، وسينتهي عقد تيمو فيرنر مع نادي لايبزيج بنهاية موسم 2022-2023.