يوفنتوس يُحدد 3 صفقات من العيار الثقيل

المواطن - محمد سمعه

قالت تقارير صحافية إيطالية إن نادي يوفنتوس الإيطالي يُفكر في التعاقد مع الفرنسي كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي أو البرازيلي نيمار دا سيلفا لاعب باريس سان جيرمان أو الفرنسي بول بوغبا لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي.

وقالت صحيفة لاجازيتا ديللو سبورت الإيطالية إن يوفنتوس يريد التعاقد مع لاعب من ضمن الثلاثي المذكور، خاصة في ظل اقتراب كل منهم من مغادرة باريس سان جيرمان ومانشستر يونايتد.

ويرغب يوفنتوس في تدعيم صفوفه بأقوى اللاعبين، بعد أن نجح في ضم البرتغالي كريستيانو رونالدو في صيف 2018 قادمًا من نادي ريال مدريد الإسباني مقابل 100 مليون يورو.

وفي وقت سابق، أعرب البرازيلي نيما ردا سيلفا عن سعادته بالتواجد في صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان الفرنسي، كاشفًا عن الأسباب التي دفعته في التفكير بالرحيل بداية هذا الموسم.

وقال نيمار خلال لشبكة “أوترو”: “أنا سعيد لكوني لاعبًا بصفوف سان جيرمان، سأتعامل باحترافية وأبذل أقصى جهدي من أجل باريس.. وأعد الجماهير بتقديم 100% من مجهودي لمساعدة الفريق على الفوز، خاصة بدوري أبطال أوروبا”.

وتابع النجم البرازيلي: “بالتأكيد علاقة الود والحب بيني وجماهير باريس ستعود، أتمنى ذلك، ما حدث طبيعي، أتفهم رد فعلهم تجاهي، وحاولت تقبُّل ذلك، وأنها فترة وستمضي”.

وأضاف: “لكن أطالبهم أيضًا بتقدير موقفي واحترام رغبتي، عندما لا يكون الإنسان سعيدًا، مهما فعل، فإنه سيحاول الرحيل والبحث عن العمل في مكان آخر، لكن في النهاية، أنا باقٍ مع الفريق”.

وواصل نيمار تصريحاته قائلًا: “كما أكدتُ سأبذل أقصى جهد، فالعلاقة مع جماهير الفريق مثل العلاقة بين زوجين، سيحدث بينهما مشاكل وصراعات ثم يعودان لأجواء الحب والسلام”.