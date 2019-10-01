يوناني يُدير مباراة الاتحاد ضد التعاون في دوري محمد بن سلمان

المواطن - مروة نبيل

أعلنت لجنة الحكام في الاتحاد السعودي لكرة القدم عن حكم مباراة الاتحاد ضد التعاون المقرر إقامتها، مساء اليوم الثلاثاء.

الاتحاد ضد التعاون

ويُدير مباراة الاتحاد ضد التعاون اليوم، طاقم تحكيم يوناني مكون من، حكم الساحة تاسيوس سيديروبولوس، ويُساعده بولكنوريس كوستاراس وديميترياديس لازاروس، والحكم الرابع فيصل البلوي.

وأوضح الاتحاد السعودي لكرة القدم عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، أن حكم الفيديو المجري فيكتور كاساي، ويُساعده الصربي داليبور دورديفيتش.

ويلعب الاتحاد ضد التعاون اليوم في المباراة المؤجلة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، على إستاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة “ملعب الجوهرة المشعة”.

وقبل مباراة الاتحاد ضد التعاون اليوم، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بالعميد المركز العاشر في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 6 نقاط، فيما يقع سكري القصيم في المركز الـ13 برصيد 4 نقاط.