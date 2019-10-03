يوناني يُدير مباراة ضمك والوحدة في دوري محمد بن سلمان

المواطن - مروة نبيل

أعلنت لجنة الحكام في الاتحاد السعودي لكرة القدم، عن طاقم تحكيم مباراة ضمك والوحدة في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويُدير مباراة ضمك والوحدة اليوم، طاقم تحكيم يوناني مكون من؛ حكم الساحة تاسيوس سيديروبولوس، ويُساعده بوليكنوريس كوستاراس وديميترياديس لازاروس، والحكم الرابع الاسكتلندي بوبي مادين.

وأوضح حساب الاتحاد السعودي لكرة القدم الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، أن حكم الفيديو في مباراة ضمك والوحدة اليوم سيكون المجري فيكتور كاساي، ويُساعده داليبور دورديفيتش.

ويحتضن ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية بالمحالة، مباراة ضمك والوحدة عند الساعة 6:35 مساء اليوم الخميس، في افتتاح منافسات الجولة السادسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي ضمك المركز الـ15 في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 4 نقاط، فيما يقع الوحدة في المركز الرابع بـ9 نقاط.