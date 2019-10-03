يويفا يدين تصرفات جماهير مان سيتي وزغرب

المواطن - مروة نبيل

أدان الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا” في بيان رسمي، اليوم الخميس، تصرفات جماهير ناديي مانشستر سيتي الإنجليزي ودينامو زغرب الكرواتي.

ولعب مانشستر سيتي ضد دينامو زغرب الكرواتي، يوم الثلاثاء الماضي، ضمن منافسات الجولة الثانية من مرحلة المجموعات في دوري أبطال أوروبا، والتي انتهت بفوز الفريق الإنجليزي بهدفين نظيفين.

وأبدى “يويفا” استياءه من تصرفات جماهير مانشستر سيتي ودينامو زغرب بإلقاء مقذوفات داخل أرض الملعب خلال مباراة الفريقين الأخيرة، مؤكدًا أنه سيتم الاستماع لاتهامات الناديين من قبل لجنة الانضباط، يوم 17 من شهر أكتوبر.

وانفرد الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي الإنجليزي بصدارة ترتيب المجموعة الثالثة في دوري أبطال أوروبا برصيد 6 نقاط.