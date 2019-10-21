يويفا يُعاقب صربيا بسبب عنصرية الجماهير

المواطن - مروة نبيل

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا”، مساء اليوم الاثنين، معاقبة المنتخب الصربي بخوض مباراته المقبلة ضد لوكسمبورج دون جماهير.

ويلعب المنتخب الصربي الأول لكرة القدم ضد نظيره لوكسمبورج، يوم 14 من شهر نوفمبر المقبل، ضمن التصفيات المؤهلة إلى نهائيات بطولة كأس الأمم الأوروبية “يورو 2020”.

وجاءت عقوبة يويفا بعد الاتهامات التي وجهت للاتحاد الصربي لكرة القدم، بسبب السلوك العنصري لجماهير المنتخب، خلال مباراته ضد البرتغال، في سبتمبر الماضي، والتي خسرها على أرضه بنتيجة 4/2 في تصفيات يورو 2020.

وقررت لجنة الرقابة والأخلاقيات والتأديب في يويفا اليوم معاقبة المنتخب الصربي بخوض اثنتين من المباريات التي يستضيفها على أرضه، دون جمهور، مع إيقاف تطبيق العقوبة للمباراة الثانية لمدة 12 شهرًا.