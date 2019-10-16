يويفا يُعاقب لاتسيو بسبب العنصرية

المواطن - مروة نبيل

قرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا”، معاقبة لاتسيو الإيطالي بسبب العنصرية من قبل جماهيره في مباراته ضد رين الفرنسي في بطولة الدوري الأوروبي.

وكانت جماهير لاتسيو قد وجهت هتافات عنصرية ضد لاعبي رين من أصحاب البشرة السمراء، في المباراة التي انتهت بفوز الفريق الإيطالي بهدفين مقابل هدف.

وأكد يويفا في بيان رسمي أن أجزاء من ملعب لاتسيو سيتم إغلاقها خلال مباراته المقبلة أمام سيلتيك الأسكتلندي، وهي الجزء المخصص لجماهير الأولتراس خلف المرمى.

وأضاف البيان: “الفريق وُقع عليه عقوبة بلعب لقاء خلف أبواب مغلقة، ولكن مع إيقاف التنفيذ لمدة عام، كما سيدفع غرامة 20 ألف يورو، وسيطلب منه رفع لافتات تحث على المساواة”.

وسبق أن أصدر نادي لاتسيو بيانًا أكد على رفضه تصرفات قلة من جماهيره، وأنه يرفض أي تصرفات عنصرية، كما أنه سيقوم بالاستئناف على القرار.