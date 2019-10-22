ً#وظائف للجنسين لدى بنك الإمارات دبي الوطني

ً#وظائف للجنسين لدى بنك الإمارات دبي الوطني

2019/10/22
الساعة 9:06 صباحًا
- ‎فيحصاد اليوم, وظائف
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المواطن - الرياض

أعلن فرع بنك الإمارات دبي الوطني من خلال برنامج تمهير (للتدريب على رأس العمل) عن توفر وظائف شاغرة للرجال والنساء بمسمى (أخصائي خدمات مصرفية عن بُعد) ، للعمل في محافظة ( جدة ) ، وفق التفاصيل التالية :

– وظائف ( أخصائي خدمات مصرفية عن بُعد ‎) – جدة ( 6 وظائف ) – للرجال والنساء

– المتطلبات :

الوظائف للرجال والنساء
درجة البكالوريوس أو ما يعادلها / مالية
لا يشترط توفر خبرة
نوع الدوام : دوام كامل
اللغات الإنجليزية : متوسط
فترة العمل : صباحية .

– وصف التدريب : تقديم الدعم لمجموعة من المنتجات والخدمات المصرفية عن بُعد، مثل الخدمات المصرفية عبر الإنترنت، وأجهزة الصراف الآلي، وبطاقات الخصم والائتمان المصرفية، وتطوير منتجات وخدمات مصرفية جديدة عن بُعد لتلبية احتياجات العملاء والأسواق.

– للتقديم من خلال الرابط التالي (هنا).

 


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