10 أيام تحرم الفيحاء من حارسه عامر شفيع

المواطن - واس

أعلن نادي الفيحاء لكرة القدم غياب حارس مرماه الأردني عامر شفيع لمدة 10 أيام متأثرا بالإصابة التي تعرض لها في الكتف خلال مشاركته مع منتخب بلاده.

وتعرض شفيع للإصابة خلال مشاركته في مباراة المنتخب الأردني مع منتخب نيبال ضمن التصفيات المشتركة المؤهلة لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.

وخضع الحارس الأردني للفحوصات الطبية التي أثبتت إصابته بكدمة في الكتف سيحتاج على إثرها إلى برنامج علاجي لمدة 10 أيام.

ويستعد نادي الفيحاء لمواجهة نادي أبها في الجولة السابعة من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بعد غد الأحد حيث تُقام المباراة على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية.

ويحتل الفيحاء المركز الرابع عشر في جدول ترتيب أندية دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد خمس نقاط.