10 فرق تتنافس على كأس بطولة تقنية أبها لكرة القدم

المواطن - حسن عسيري - أبها

انطلقت مساء أمس الأول فعاليات البطولة الرياضية لكرة القدم بالكلية التقنية بأبها على ملاعب الكلية بفرع حي الموظفين.

وأوضح عميد الكلية الحسين آل عثمان أن ذلك يأتي ضمن الأنشطة الرياضية التي تقيمها وكالة الكلية لخدمات المتدربين ممثلًا في النشاط الرياضي للعام التدريبي ١٤٤٠-١٤٤١هـ من أجل صقل واكتشاف مواهب المتدربين وتنمية قدراتهم والتعارف بين أقسام الكلية.

ولفت إلى أن الكلية تحرص على إقامة كافة الفعاليات للمتدربين الرياضية والكشفية والاجتماعية وغيرها من الأنشطة التي تتعلق بالعملية التدريبية مضيفًا أن الدورة تحظى باهتمام واسع من قبل قيادات التدريب التقني والمهني بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني وبالمنطقة بشكل خاص.

بدوره أضاف مشرف الأنشطة الرياضية بالكلية سعيد العمري أن البطولة يشارك بها 10 فرق رياضية من أقسام الكلية بحي جوحان وفرعها بحي الموظفين وفرع رجال ألمع وذلك خلال الفترة 17/٢/ – ١٤٤١/٣/٢٠هـ والفرق المشاركة هي فريق (إدارة مكتبية – محاسبة – إلكترونيات – حاسب آلي – مدني – معماري – مساحة – إنتاج – محركات – فرع رجال ألمع) وتقام يوميًا مباراتان في الفترة المسائية.

وحقق فريق المساحة فوزًا مستحقًا على فريق المحاسبة بثلاثة أهداف مقابل هدفين في مباراة الافتتاح مساء أمس وفي المباراة الثانية تعادل فريقا الحاسب الآلي والمحركات والمركبات.

ويشرف على تحكيم البطولة نخبة من الحكام المتميزين في الدورات الرياضية على مستوى المنطقة.

كما يرعى البطولة صندوق المتدربين بوكالة الكلية لخدمات المتدربين ويمثل اللجنة التنظيمية والفنية مشرفي الأنشطة ونخبة من المتدربين المتميزين رياضيًا، ويشرف على الخدمات العلاجية عيادة الكلية بفرع حي الموظفين وسيكون النهائي على ملاعب الكلية وسط حضور من قيادات المنطقة وستوزع جوائز قيمة وكؤوس للفرق الفائزة وكافة المشاركين في تنظيم البطولة.