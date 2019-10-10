10 #وظائف إدارية وصحية شاغرة بمركز أرامكو الطبي

10 #وظائف إدارية وصحية شاغرة بمركز أرامكو الطبي

2019/10/11
الساعة 10:12 مساءً
- ‎فيالمراسلون, حصاد اليوم, وظائف
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المواطن- خالد الأحمد

أعلن مركز جونز هوبكنز أرامكو للرعاية الصحية، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر عدد من الوظائف الإدارية والصحية الشاغرة للسعوديين ولغير السعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع المركز في كل من الظهران، والأحساء، وبقيق.

وأبرز المركز، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

. مساعد محلل وظيفي- تقنية المعلومات (الظهران).

. أخصائي أشعة (الأحساء).

. مدير التمريض (الظهران).

. أخصائي أطفال العناية المركزة (الظهران).

. ممرض أول- وحدة الأورام (الظهران).

. ممرض أول- الرعاية الطبية/ الجراحية (عدد وظيفتين/ الظهران).

. ممرض أول- الرعاية الأولية/ الخارجية (الظهران).

. ممرض أول- الرعاية الأولية/ الخارجية (بقيق).

. فني أول معالجة معقمة (الظهران).

وأوضح المركز، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعه الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 11 أكتوبر 2019م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

 


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