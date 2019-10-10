10 #وظائف إدارية وصحية شاغرة بمستشفى الملك عبدالله

10 #وظائف إدارية وصحية شاغرة بمستشفى الملك عبدالله

2019/10/10
الساعة 10:59 مساءً
- ‎فيالمراسلون, حصاد اليوم, وظائف
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المواطن- خالد الأحمد

أعلن مستشفى الملك عبدالله الجامعي، التابع لجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وصحية شاغرة للسعوديين ولغير السعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير والدكتوراه والبورد في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر المستشفى في مدينة الرياض.

وأبرزت إدارة المستشفى، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

. كاتب أول (للسعوديين).

. استشاري مساعد- العناية المركزة.

. أخصائي ثالث علاج الجهاز التنفسي (للسعوديين).

. سكرتير طبي أول تنفيذي (للسعوديين).

. أخصائي أول مختبرات طبية (عدد 5 وظائف/ للسعوديين).

. أخصائي تقني ثالث الموجات فوق الصوتية (للسعوديين).

وأوضحت إدارة المستشفى، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 10 أكتوبر 2019م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 17 أكتوبر 2019م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).


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