10 وظائف للنساء بشركة فواز الحكير في جدة

أعلنت شركة فواز عبدالعزيز الحكير وشركاه التجارية من خلال برنامج تمهير (للتدريب على رأس العمل) عن توفر وظائف شاغرة للنساء، للعمل في محافظة (جدة)، وفق التفاصيل التالية:
– وظائف (أخصائي موارد بشرية) – الرياض (10 وظائف) – للنساء
– المتطلبات:
الوظائف للنساء
درجة البكالوريوس أو ما يعادلها / إدارة أعمال
لا يشترط توفر خبرة
نوع الدوام: دوام كامل
فترة العمل: صباحية
– وصف التدريب: تنفيذ أنشطة الموارد البشرية داخل المنشأة أو وحدة العمل، وتقديم الخدمات المطلوبة، بما في ذلك خدمات التوظيف والتدريب وإدارة الأداء.
– المهام التدريبية: تنفيذ العمليات: تنفيذ عمليات الموارد البشرية، بما في ذلك التوظيف، ومراجعة الأداء، والتدريب والترقيات.
– تنفيذ السياسات: تنفيذ السياسات والإجراءات الخاصة بالقسم، وضمان الالتزام بها داخل المنشأة.
– الدعم الإداري: دعم الإدارة في عمليات الأنشطة بالقسم.
– تقييم العمليات: دعم الإدارة في تقييم العمليات والإجراءات الخاصة بالقسم.
للتقديم من خلال الرابط التالي: (هنا).