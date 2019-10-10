10 وظائف للنساء بشركة فواز الحكير في جدة

المواطن - الرياض

أعلنت شركة فواز عبدالعزيز الحكير وشركاه التجارية من خلال برنامج تمهير (للتدريب على رأس العمل) عن توفر وظائف شاغرة للنساء، للعمل في محافظة (جدة)، وفق التفاصيل التالية:

– وظائف (أخصائي موارد بشرية) – الرياض (10 وظائف) – للنساء

– المتطلبات:

الوظائف للنساء

درجة البكالوريوس أو ما يعادلها / إدارة أعمال

لا يشترط توفر خبرة

نوع الدوام: دوام كامل

فترة العمل: صباحية

– وصف التدريب: تنفيذ أنشطة الموارد البشرية داخل المنشأة أو وحدة العمل، وتقديم الخدمات المطلوبة، بما في ذلك خدمات التوظيف والتدريب وإدارة الأداء.

– المهام التدريبية: تنفيذ العمليات: تنفيذ عمليات الموارد البشرية، بما في ذلك التوظيف، ومراجعة الأداء، والتدريب والترقيات.

– تنفيذ السياسات: تنفيذ السياسات والإجراءات الخاصة بالقسم، وضمان الالتزام بها داخل المنشأة.

– الدعم الإداري: دعم الإدارة في عمليات الأنشطة بالقسم.

– تقييم العمليات: دعم الإدارة في تقييم العمليات والإجراءات الخاصة بالقسم.

للتقديم من خلال الرابط التالي: (هنا).