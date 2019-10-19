100 قتيل حوثي في أسبوع من المعارك بمحافظة حجة

100 قتيل حوثي في أسبوع من المعارك بمحافظة حجة

2019/10/19
الساعة 11:42 صباحًا
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - واس

قتل مئة عنصر من ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران خلال أسبوع من المعارك شهدتها جبهات القتال في شمال محافظة حجه اليمنية.
وذكر الموقع الإلكتروني التابع لوزارة الدفاع اليمنية، أن أكثر من 100 عنصر من الميليشيا الحوثية بينهم قيادات ميدانية بارزة لقوا مصرعهم، خلال الأسبوع المنصرم، بنيران الجيش الوطني والغارات الجوية المكثفة لمقاتلات تحالف دعم الشرعية.
وتكبدت الميليشيا المتمردة خلال المعارك عشرات الجرحى، وتدمير عربات وآليات قتالية تابعة لها، وفقًا للموقع الذي أشار إلى أن ميليشيا الحوثي دفعت خلال الأيام الماضية بأعداد كبيرة من عناصرها بهدف التسلل إلى مواقع محررة بمحافظة حجة، في محاولة يائسة لصنع انتصارات وهمية، باءت بالفشل.


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