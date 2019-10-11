11 #وظيفة شاغرة للجنسين لدى التأهيل والإحلال بالجبيل

المواطن - خالد الأحمد

أعلن برنامج التأهيل والإحلال لتوطين الوظائف في الهيئة الملكية بمحافظة الجبيل، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية وفنية شاغرة للرجال والنساء، من حمَلة شهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى “شركة الفوزان للتجارة والمقاولات العامة، والشركة العربية السعودية للتجارة والإنشاء، ساتكو، وشركة ابتكار للتقنية” في محافظة الجبيل الصناعية.

وأبرز البرنامج، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– مهندس معماري (عدد وظيفتين/ للرجال).

– مأمور مشتريات (للرجال).

– موظف مشتريات (عدد وظيفتين/ للرجال).

– فني الدعم الفني (عدد 6 وظائف/ للجنسين).

وأوضح البرنامج، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعه الإلكتروني للتوظيف، والتقديم مستمر حتى تاريخ 8 نوفمبر 2019م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).