11 #وظيفة هندسية وصحية وإدارية شاغرة بمركز أرامكو الطبي

11 #وظيفة هندسية وصحية وإدارية شاغرة بمركز أرامكو الطبي

2019/10/24
الساعة 11:58 مساءً
- ‎فيالمراسلون, حصاد اليوم, وظائف
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المواطن - خالد الأحمد

أعلن مركز جونز هوبكنز أرامكو للرعاية الصحية، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر عدد من الوظائف الهندسية والصحية والإدارية الشاغرة للسعوديين ولغير السعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير والدكتوراه في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع المركز في كل من الظهران، والأحساء.

وأبرز المركز، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

. أخصائي هندسة المشاريع- السلامة (الظهران).

. أخصائي طب العيون (الظهران).

. مساعد طبيب الأسنان (الأحساء).

. مساعد علاج وتوسيع الأسنان (الأحساء).

. مساعد أول علاج وتوسيع الأسنان (الأحساء).

. مساعد فني مختبر (الظهران).

. محلل الأعمال- التخطيط (الظهران).

. أخصائي قياس الجرعات (الظهران).

. طبيب- الطب الباطني (الأحساء).

. طبيب- المراجعين (الظهران).

. طبيب- جراحة القلب (الظهران).

وأوضح المركز، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعه الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 24 أكتوبر 2019م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).


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