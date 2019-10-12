12 #وظيفة شاغرة لدى مشروع مدينة القدية

12 #وظيفة شاغرة لدى مشروع مدينة القدية

2019/10/31
الساعة 8:28 مساءً
- ‎فيالمراسلون, حصاد اليوم, وظائف
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المواطن - خالد الأحمد

أعلنت إدارة مشروع مدينة القدية الثقافية والرياضية والترفيهية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر عدد من الوظائف الهندسية والإدارية الشاغرة للسعوديين ولغير السعوديين، من حمَلة درجة البكالوريوس ودرجة الماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر مشروع المدينة في العاصمة الرياض.

وبيَّنت المدينة أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

. مدير البناء- تطوير الرياضة (عدد 4 وظائف): درجة البكالوريوس في تخصصات: (الهندسة المدنية، الهندسة المعمارية)، أو ما شابه ذلك.

. مدير الصحة والسلامة: درجة البكالوريوس في تخصصات: (الهندسة المدنية، أو إدارة الإنشاءات، أو السلامة).

. مدير التطوير/ التصميم- تطوير الرياضة (عدد 3 وظائف): درجة البكالوريوس في تخصصات: (الهندسة المعمارية، أو الهندسة المدنية).

. مدير مراقبة المشروع- تطوير الرياضة (عدد 4 وظائف): درجة البكالوريوس أو الماجستير في تخصصات: (الهندسة المدنية، الهندسة المعمارية).

وأوضحت المدينة أنّ التقديم متاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 31 أكتوبر 2019م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 13 نوفمبر 2019م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).


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