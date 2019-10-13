13 وظيفة صحية وإدارية شاغرة لدى تخصصي الدمام

13 وظيفة صحية وإدارية شاغرة لدى تخصصي الدمام

2019/10/10
الساعة 11:45 مساءً
- ‎فيالمراسلون, حصاد اليوم, وظائف
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المواطن- خالد الأحمد

أعلن مستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام (التجمع الصحي الأول بالمنطقة الشرقية)، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر عدد من الوظائف الصحية والإدارية الشاغرة للسعوديين ولغير السعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى مستشفى الولادة والأطفال، والتجمع الصحي الأول.

وأبرزت إدارة المستشفى، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

. أخصائي تخدير.

. أخصائي نفسي.

. أخصائي ضمانات بنكية.

. مسؤول تطوير.

. مسؤول ضبط.

. أخصائي تمريض- لوازم طبية.

. أخصائي مختبرات- لوازم مخبرية.

. أخصائي تصنيف وترقيم.

. أخصائي تخطيط مواد.

. أخصائي متابعة أوامر توريد.

. أخصائي عقود.

. أخصائي منافسات.

. أخصائي شراء مباشر.

وأوضحت إدارة المستشفى، أن التقديم مُتاح عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 10 أكتوبر 2019م؛ والتقديم مُستمر حتى تاريخ 10 ديسمبر 2019م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).


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