14 #وظيفة شاغرة بفروع مستشفى الملك فيصل التخصصي

المواطن - خالد الأحمد

أعلن مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر عدد من الوظائف الصحية والإدارية الشاغرة للسعوديين ولغير السعوديين، من حمَلة شهادات الابتدائية والكفاءة المتوسطة والثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس والدكتوراه والبورد والزمالة في عددٍ من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع المستشفى في كل من الرياض، وجدة.

وأبرزت إدارة المستشفى، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– استشاري تخدير (الرياض).

– ممرض ثانٍ (الرياض).

– مساعد رعاية (عدد 4 وظائف/ الرياض).

– فني العلاج التنفسي (الرياض).

– مندوب مشتريات الصيدلية (الرياض).

– مساعد خدمات الطعام (الرياض).

– عامل نظافة (الرياض).

– كاتب جناح (الرياض).

– عامل (الرياض).

– استشاري مساعد التخدير (جدة).

– ممرض أول (جدة).

وأوضحت إدارة المستشفى، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، والتقديم مستمر حتى تاريخ 21 ديسمبر 2019م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يُرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).