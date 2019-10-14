14 #وظيفة شاغرة للجنسين بجامعة الملك سعود الصحية

14 #وظيفة شاغرة للجنسين بجامعة الملك سعود الصحية

2019/10/17
الساعة 7:18 مساءً
- ‎فيالمراسلون, حصاد اليوم, وظائف
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المواطن- خالد الأحمد

أعلنت جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر عدد من الوظائف الصحية والإدارية الشاغرة للرجال والنساء، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الجامعة الرئيسي في مدينة الرياض.

وبيّنت الجامعة أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– فني أول مختبر الأسنان.

– مساعد أسنان ثان.

– مساعد أسنان أول.

– فني ثاني مختبر الأسنان.

– فني أشعة أسنان.

– تقني مختبر الأسنان ثان.

– منسق مراقبة العدوى.

– مدير إدارة الجودة.

– مشرف الإمدادات المعقمة الإدارة المركزية.

– منسق الإمدادات المعقمة الإدارة المركزية.

– مشرف التصوير الطبي.

– تقني مختبر الأسنان أول.

– أخصائي إدارة جودة ثان (للنساء).

– منسق الندوات والمؤتمرات (للنساء).

وأوضحت الجامعة أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من اليوم الخميس 18 صفر 1441هـ؛ والتقديم مستمر حتى يوم الأربعاء الموافق 2 ربيع الأول 1441هـ.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يُرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).


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