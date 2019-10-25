147 #وظيفة شاغرة للجنسين في تعليم جازان

أعلنت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان عن توفر عدد (147) وظيفة شاغرة على لائحة بند الأجور فئة (أ)، وترغب الإدارة بشغلها من المواطنين والمواطنات، وذلك وفق مسميات الوظائف التالية:
– عامل/ـة خدمات.
– عامل/ـة خدمات مع مرافقة.
– سائق/ـة.
– مراسل/ـة مكتبي.
وبينت الإدارة أن الشروط المطلوبة هي:
. أن تنطبق على المتقدم/ـة شروط شغل الوظيفة العامة الواردة في نظام الخدمة المدنية.
. أن يكون المتقدم/ـة مسجلًا/ـة في موقع الخدمة المدنية (ساعد)، ويكون حاصلًا/ـة على مؤهل ثانوية عامة فما دون.
. أن يكون المتقدم/ـة مسجلًا/ـة في موقع الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان.
. ألا يقل عمر المتقدم عن (35) عامًا للعمل عامل في مدارس البنات ويكون (مُحصن)، و(25) عامًا لمدارس البنين.
. أن يكون المتقدم/ـة حسن السيرة والسلوك.
. أن يكون المتقدم/ـة لائقًا صحيًّا (يجتاز الفحص الطبي).
. أن يكون المتقدم/ـة ليس لديه سوابق لدى الجهات الأمنية.
. سلامة الحواس وعدم وجود أي إعاقة تمنع المتقدم/ـة عن العمل.
. أن يكون المتقدم/ـة لديه رخصة سياقة سارية المفعول (لوظائف السائقين).
. ضرورة تحديد مقر الإقامة عند تقديم الطلب على الموقع الإلكتروني لدى الإدارة، على أن يكون داخل النطاق الجغرافي للإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان، المحافظة التي يتبعها لمقر سكنه.
. اجتياز المتقدم/ـة المقابلة الشخصية بعد المفاضلة التي تجرى لهم من قبل اللجنة التي سيحدد موعدها بعد انتهاء فترة الإعلان.
. سيتم إلغاء طلب التقديم في حالة عدم ثبوت صحة البيانات.
وأوضحت الإدارة أن التقديم سيبدأ اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 28 صفر 1441هـ، وينتهي بنهاية دوام يوم الأربعاء الموافق 2 ربيع الأول 1441هـ في تمام الساعة 12.30 ظهرًا، وذلك على موقع الإدارة الإلكتروني على الرابط التالي: (هنا)