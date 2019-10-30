150 متسابقًا يتنافسون بالجولة الأولى من سباق رولينج دراج في ميدان ديراب

المواطن - الرياض

تستضيف العاصمة الرياض الجولة الأولى من بطولة السعودية تويوتا “للرولينج دراج” في عودة قوية لأقوى سباقات السيارات والأكثر شهرة على مستوى العالم بعد عودة منافستها إلى المملكة، حيث أعلن الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية عن إطلاق الجولة الأولى من هذه البطولة على حلبة ميدان ديراب يومي الخميس والجمعة 31 أكتوبر – 1 نوفمبر ابتداء من الساعة 6:00 مساءً، وذلك بمشاركة أكثر من 150 متسابقًا من هواة هذه الفئة من السباقات.

وتتوزع الجولة إلى عدة مراحل، أهمها مرحلة تصنيف السيارات المشاركة بناء على الفئات المخصصة لكل سيارة ضمن اللوائح والأنظمة الخاصة بهذه النوعية من السباقات والتي تصل إلى 11 فئة يتم تصنيفهم بإشراف تقنيين وخبراء عالميين لتحديد المواصفات الفنية للسيارات المعدلة والغير معدلة، حجم وقوة المحرك، أجهزة التعليق والتعديلات التي أجريت على السيارة، أجهزة الأمان والسلامة، الإطارات، وغيرها لتطابق المعايير المطلوبة للمشاركة، حيث سيبدأ السباق يوم الخميس بالتجارب الحرة، وإجراء القرعة لاختيار كل متسابق ومنافسه المباشر، والتصنيفات النهائية العامة ثم السباق الرسمي الختامي يوم الجمعة.

ويقام هذا السباق بتنظيم الاتحاد السعودي للسيارات والدرّاجات النارية، وبدعم من الهيئة العامة للرياضة وبالتعاون مع الشريك الرسمي عبداللطيف جميل للسيارات، ورعاية إذاعة “مكس إف إم”.