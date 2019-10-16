16 #وظيفة شاغرة لدى مستشفى القوات المسلحة بالطائف

المواطن - خالد الأحمد

أعلنت الإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة، عن توفر عدد من الوظائف الصحية الشاغرة للسعوديين، من حملة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى مستشفيات القوات المسلحة بمحافظة الطائف.

وبينت الإدارة أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– أخصائي علاج وظيفي (عدد 4 وظائف).

– أخصائي نطق وتخاطب (عدد وظيفتين).

– أخصائي صحة الفم والأسنان.

– أخصائي تقنية أسنان (عدد وظيفتين).

– فني أسنان (عدد 3 وظائف).

– أخصائي علاج طبيعي (عدد وظيفتين).

– أخصائي أول علاج طبيعي (عدد وظيفتين).

وأوضحت الإدارة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر بوابة التوظيف بالموقع الإلكتروني للإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 29 أكتوبر 2019م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 29 ديسمبر 2019م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).