16 #وظيفة شاغرة لدى مستشفى القوات المسلحة بالطائف

16 #وظيفة شاغرة لدى مستشفى القوات المسلحة بالطائف

2019/10/29
الساعة 8:10 مساءً
- ‎فيالمراسلون, حصاد اليوم, وظائف
طباعة
المواطن - خالد الأحمد

أعلنت الإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة، عن توفر عدد من الوظائف الصحية الشاغرة للسعوديين، من حملة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى مستشفيات القوات المسلحة بمحافظة الطائف.

وبينت الإدارة أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– أخصائي علاج وظيفي (عدد 4 وظائف).

– أخصائي نطق وتخاطب (عدد وظيفتين).

– أخصائي صحة الفم والأسنان.

– أخصائي تقنية أسنان (عدد وظيفتين).

– فني أسنان (عدد 3 وظائف).

– أخصائي علاج طبيعي (عدد وظيفتين).

– أخصائي أول علاج طبيعي (عدد وظيفتين).

وأوضحت الإدارة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر بوابة التوظيف بالموقع الإلكتروني للإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 29 أكتوبر 2019م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 29 ديسمبر 2019م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).


‎وسوم

هل قرأت هذا ؟
  • #وظائف شاغرة للجنسين بمستشفى القوات المسلحة بوادي الدواسر
    •
  • #وظائف شاغرة لدى مستشفى القوات المسلحة بجدة
    •
  • 19 وظيفة شاغرة في مستشفى القوات المسلحة بوادي الدواسر
    •
  • 69 #وظيفة شاغرة للجنسين بمستشفى القوات المسلحة بالجنوب
    •

    almowaten jobs

    لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

    هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

    ِشارك على الفيس بوك
    "> المزيد من الاخبار المتعلقة :