17 مدنيًا حصيلة العدوان التركي على سوريا

المواطن - متابعة

قُتل 17 مدنيًا جراء العدوان التركي على مناطق شمال شرقي سوريا، بحسب ما أفاد مراسل قناة العربية.

وتجدد القصف المدفعي التركي على تل أبيض ورأس العين شمال سوريا، بعد يوم من بدء الهجوم الذي بدأته أنقرة الأربعاء بزعم إقامة منطقة آمنة تبعد فيها الأكراد عن حدودها، وتخطط لإعادة مليوني لاجئ إليها.

إلى ذلك، قالت لجنة التحقيق الدولية حول سوريا إن العملية العسكرية لأنقرة قد تدفع إلى الفوضى وتهجير السكان، بينما أفاد المرصد السوري بنزوح أكثر من 60 ألف مدني حتى الآن.

وتوالت الإدانات العربية والدولية للعدوان التركي على سوريا وسط تحذيرات من نشر الفوضى وإتاحة الفرصة لعودة العناصر الإرهابية مجددًا.