17 #وظيفة شاغرة لدى مستشفى الملك فيصل التخصصي

المواطن- خالد الأحمد

أعلن مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر عدد من الوظائف الصحية والإدارية والفنية الشاغرة للسعوديين ولغير السعوديين، من حمَلة شهادات الكفاءة المتوسطة والثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس والماجستير والدكتوراه والبورد والزمالة في عددٍ من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع المستشفى في مدينة الرياض.

وأبرزت إدارة المستشفى، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

. كبير أخصائي تصوير الأشعة البوزترونية.

. أخصائي العلاج بالأشعة.

. أخصائي مختبر.

. مساعد صيانة.

. محلل أغذية.

. مساعد خدمات الطعام.

. استشاري قلب.

. منسق أبحاث سريرية.

. رئيس طباخين مساعد (عدد وظيفتين).

. أخصائي تقنية قلب وأوعية دموية.

. طباخ أول.

. فني ثان – إمداد غرف العمليات.

. أخصائي علاج تنفسي (عدد وظيفتين).

. كاتب جناح.

. عامل نظافة.

وأوضحت إدارة المستشفى، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، والتقديم مستمر حتى تاريخ 9 ديسمبر 2019م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يُرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).