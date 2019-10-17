17 #وظيفة شاغرة للجنسين في طيران أديل

17 #وظيفة شاغرة للجنسين في طيران أديل

2019/10/02
الساعة 4:45 مساءً
- ‎فيالمراسلون, حصاد اليوم, وظائف
طباعة
المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة طيران أديل، التابعة لشركة الخطوط الجوية العربية السعودية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر عدد من الوظائف الشاغرة للسعوديين والسعوديات، من حملة شهادة الثانوية العامة ودرجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في محافظة جدة.

وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

. مضيف جوي- مقصورة (عدد 15 وظيفة/ للرجال): شهادة الثانوية العامة.

. أخصائي المحاسبة (عدد وظيفتين/ للجنسين): درجة البكالوريوس في تخصصات: (المحاسبة، المالية).

وأوضحت الشركة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 2 أكتوبر 2019م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 30 نوفمبر 2019م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على الرابط التالي: (هنا).


هل قرأت هذا ؟
  • #وظائف قيادية شاغرة للجنسين في طيران أديل
    •
  • 15 وظيفة شاغرة للمضيفين في طيران أديل
    •
  • وظائف شاغرة للجنسين في طيران أديل
    •
  • للسعوديات.. طيران أديل يعلن عن 20 وظيفة للمضيفات
    •

    almowaten jobs

    لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

    هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

    ِشارك على الفيس بوك
    "> المزيد من الاخبار المتعلقة :


    ‎وسوم