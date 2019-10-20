20 ألف ريال مكافأة من البلطان لكل لاعب شبابي
بعد الفوز على الوحدة بثنائية

20 ألف ريال مكافأة من البلطان لكل لاعب شبابي

2019/10/24
الساعة 11:02 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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المواطن - مروة نبيل

قرر رئيس مجلس إدارة نادي الشباب خالد البلطان تقديم مكافأة مالية تُقدر بـ20 ألف ريال لكل لاعب في الفريق الأول لكرة القدم بعد الفوز على الوحدة اليوم.

ولعب الشباب ضد الوحدة التي أُقيمت على ملعب الأمير خالد بن سلطان، ضمن منافسات الجولة الثامنة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وانتهت المباراة بفوز الليوث بهدفين دون رد.

وظهر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب بشكل مميز خلال اللقاء، وسجل هدفيه عن طريق سيبا وعبدالله الحمدان في الدقيقتين 63 و79.

وبعد مباراة الشباب ضد الوحدة اليوم، خطف الليوث وصافة ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بشكل مؤقت، بعدما رفع رصيده إلى 15 نقطة.


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