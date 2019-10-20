20 #وظيفة بشركة لاند مارك العربية

المواطن - الرياض

أعلنت شركة لاند مارك العربية توفر 20 وظيفة شاغرة (للرجال والنساء) للعمل في فروع الشركة بمحافظة جدة، بمسمى (بائع)، واشترطت الشركة أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية، وذلك وفقًا للمسميات وطريقة التقديم الموضحة أدناه.

المسمى الوظيفي:

– بائع (للجنسين – العدد 20 وظيفة).

الشروط العامة:

1- أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.

2- شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها.

3- لا يُشترط وجود خبرة سابقة.

4- الوصف الوظيفي (بيع مجموعة من السلع والخدمات للعملاء، وتوفير المعلومات المتعلقة بالمنتجات واستخداماتها وأسعارها، وتولي أمور الدفع وتلقي المدفوعات من العملاء).

المهام الوظيفية:

1- تولي أمور الدفع وتلقي المدفوعات من العملاء، ومعالجة طلبات استبدال المنتجات، والمرتجعات وفقًا للسياسة المتبعة.

2- مراقبة مستويات المخزون والحفاظ على ترتيب المتجر، وإصدار طلبات لشراء المنتجات، والتعامل مع المنتجات الواردة.

3- توفير المعلومات المتعلقة بالمنتجات، والاستخدامات، والأسعار.

4- بيع مجموعة من السلع والخدمات للعملاء

المميزات:

1- الراتب الأساسي 4,000 ريال.

2- مكافأة سنوية.

3- عمولات.

4- دورات تدريبية.

5- خصم 20% للموظف داخل معارض الشركة.

6- تطوير وظيفي.

7- تأمين طبي.

موعد التقديم:

– التقديم مُتاح حاليًا وينتهي بتاريخ 1441/03/10هـ.

طريقة التقديم:

– من خلال البوابة الوطنية للعمل (طاقات) عبر الرابط التالي:

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