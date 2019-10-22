200 مليون دولار راتباً سنوياً.. معلومات غريبة عن حياة أباطرة اليابان

المواطن - متابعة

وضعت بروتوكولات الخلافة الإمبراطورية، وتجهزت الدولة اليابانية لتسليم عرش الأقحوان إلى الإمبراطور الجديد ناروهيتو، الذي يدخل مشارف الستين من العمر، بعد تنازل والده الإمبراطور السابق عن العرش.

ونيابة عن خادم الحرمين الشريفين، ترأس الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، وفد المملكة في مراسم تنصيب إمبراطور اليابان ناروهيتو، اليوم.

الإمبراطور الجديد الذي يعمل كباحث زائر في متحف الأرشيف التاريخي في جامعة غاكوشوئين، لا بد أنه سيحيا وفق ما كشف عنه يوهي موري، الكاتب الياباني الذي عمل لسنوات مراسلاً محلياً في قصر الإمبراطور، في كتاب أصدره عام 2003.

200 مليون دولار مصاريف سنوية

الكاتب كشف عن سلسلة معلومات حول الحياة والمصاريف المخصصة للعائلة الإمبراطورية، والتي أذهلت بعد إعلانها عدداً كبيراً من المهتمين بالشأن الياباني، وهو ما استعرضه موقع “the sankel news”، الناطق باليابانية، وبينها:

يحصل الإمبراطور الياباني سنوياً على 200 مليون دولار لمصاريفه، وبحسب الكاتب، ينفقها الإمبراطور على أسلوب حياة باذخ بامتلاك 4 أطباء خاصين حاضرين 24 ساعة، مع 5 رجال يساعدونه على اختيار وارتداء ملابسه، برفقة 11 شخصاً يرافقونه خلال المراسم الدينية.

يمتلك الإمبراطور 24 عازفاً في أوركسترا خاصة موجودة طيلة الوقت في القصر، مع 30 شخصاً يعتنون بحديقة القصر، و25 طاهياً يحضرون الطعام يومياً، هذا بالإضافة إلى78 عاملاً واختصاصياً في مجال السمكرة والكهرباء.

160 عاملاً منزلياً ومياه للقصر بـ70 ألف دولار

ويقول الكاتب: إن الإمبراطور لديه 160عاملاً منزلياً يخدمون الأسرة، ويخضع عمل هؤلاء لقوانين صارمة، فمثلاً العاملة المنزلية التي تنظّف الطاولة، ممنوع عليها تنظيم الأرض على سبيل المثال.

الكتاب كذلك أفرد مساحات لمصاريف أخرى، منها أن القصر الإمبراطوري يستهلك شهرياً مياهاً بقيمة 70 ألف دولار تقريباً، ومن مظاهر البذخ يوجد في القصر مستشفى صغير كلفته 2.5 مليون دولار، ويخدم فيه 42 شخصاً، لا علاقة لهم بأطباء الإمبراطور الشخصيين، كما يحرس قصر الإمبراطور فريق أمني كلفته الإجمالية في السنة 65 مليون دولار.