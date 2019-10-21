21 وظيفة شاغرة لدى البنك السعودي الفرنسي

المواطن- خالد الأحمد

أعلن البنك السعودي الفرنسي، عن توفّر عدد من الوظائف الإدارية الشاغرة للسعوديين ولغير السعوديين، من حمَلة درجة البكالوريوس ودرجة الماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بالمقر الرئيسي للبنك، وفروعه في كل من الرياض، وجدة.

وأبرزت إدارة البنك أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

. منسق الأعمال (الرياض).

. موظف مراقبة الائتمان- إدارة المخاطر (جدة).

. محلل الأعمال- الخدمات المصرفية (عدد وظيفتين/ الرياض).

. مساعد مسؤول العلاقات- الخدمات المصرفية (الرياض).

. محلل الائتمان- الخدمات المصرفية (عدد 3 وظائف/ الرياض).

. موظف الاستجابة لحوادث أمن المعلومات- إدارة المخاطر (الرياض).

. أخصائي الاستجابة لحوادث أمن المعلومات- إدارة المخاطر (الرياض).

. مستشار قانوني (عدد وظيفتين/ الرياض).

. مدقق حسابات أول- الائتمان (الرياض).

. مدقق حسابات أول- العمليات (الرياض).

. كبير موظفي خطابات الاعتماد (الرياض).

. مدقق حسابات أول- المشاريع الخاصة (الرياض).

. موظف مراقبة الائتمان- إدارة المخاطر (الرياض).

. مدير مشروع المخاطر- إدارة المخاطر (الرياض).

. موظف مخاطر أمن المعلومات والامتثال- إدارة المخاطر (الرياض).

. أخصائي مخاطر أمن المعلومات والامتثال- إدارة المخاطر (الرياض).

. أخصائي حوكمة أمن المعلومات- إدارة المخاطر (الرياض).

وأوضحت إدارة البنك، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، والتقديم مستمر حتى تاريخ 9 ديسمبر 2019م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)